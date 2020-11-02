Екатеринбург, , 17:00 — REGNUM В парке «Зелёная роща» (Екатеринбург) появятся камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города местным СМИ.

Об установке устройств в горадминистрации сообщили после того, как ландшафтный дизайнер Мария Штань пожаловалась на «варварское» отношение жителей к благоустроенной «Роще». Парк уже доступен для прогулок, хотя официальное открытие состоится лишь после приема работ горадминистрацией.

«После открытия парка там планируется установить камеры видеонаблюдения, проект уже есть», — цитирует пресс-службу мэрии портал «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее территорию парка закрывали на реконструкцию.

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