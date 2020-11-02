Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM Петербурженка сумела отсудить у российского филиала корпорации Samsung около 260 тыс. рублей за отказ в гарантийном ремонте. Такое решение вынес Московский районный суд Санкт-Петербурга, сообщили 2 ноября в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Ответчиком выступило ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани». На официальном сайте компании Samsung петербурженка 2 мая 2019 года приобрела смартфон Samsung Galaxy S10+ за 124 тыс. рублей. В период гарантийного срока, а именно 10 июня, она обратилась в сервисный центр Samsung, так как на внешней стороне экрана внизу появилась белая полоса. В тот же день ей выдали акт: выявлены следы нарушения эксплуатации, в гарантийном ремонте отказано.

Покупательница потребовала вернуть ей деньги за товар целиком, но ответчик и в этом отказал. Ссылаясь на пункт 6 статьи 13 закона «О защите прав потребителя», женщина обратилась в суд с требованием о расторжении договора купли-продажи, взыскании уплаченной по договору денежной суммы, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.

Российский филиал Samsung же пояснил, что не согласен с иском, так как полагает, что недостатки смартфона возникли в результате нарушения правил его эксплуатации.

В итоге суд после проведенных экспертиз, которые выявили производственный дефект — неисправность дисплейного модуля, полностью встал на сторону петербурженки. Он взыскал в ее пользу уплаченные за телефон 124 990 рублей, неустойку в размере 50 000 рублей и штраф в 87 495 рублей.