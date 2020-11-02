Краснодар, , 16:38 — REGNUM Компенсации из резервного фонда Краснодарского края будут выплачены пострадавшим в результате непогоды в Ейском районе региона, сообщили 2 ноября ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

«В настоящее время от министерства ГО и ЧС там работает оперативная группа для оказания помощи и оценки ущерба. Предварительная сумма выплат для пострадавших — 1,5 млн рублей, объектам соцназначения — 13 млн рублей. В 21 доме повреждена кровля. Там живут 109 человек. За 1 ноября практически во всех домах восстановлена кровля, вывезен мусор, строители меняют профиль в сельском ДК и в спорткомплексе», — доложил на краевой планерке глава министерства Сергей Штриков.

Как отмечалось, владельцы повреждённых домовладений получат компенсации в сумме от 10 тыс. до 100 тыс., в зависимости от степени урона.

«Средства мы направим из резервного фонда Краснодарского края. Все выплаты должны быть доведены без задержек», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в результате шквалистого ветра в Ейском районе повреждения получили 57 жилых домов, а также здания Дома культуры, спортшколы и детского сада, из-за обрыва ЛЭП 1,5 тыс. человек остались без света. В районе введён режим ЧС.

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