Брянск, , 16:34 — REGNUM Полностью обновлён автопарк скорой и неотложной медицинской помощи Брянской области. Каждый автомобиль оснащён современным оборудованием, сообщили ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе правительства региона.

Задачу обновить автопарк региональной службы скорой помощи поставил пять лет назад губернатор Александр Богомаз. За счёт средств федерального и областного бюджетов был приобретён 271 новый автомобиль на общую стоимость почти 632 млн рублей, в том числе 209 машин скорой медицинской помощи. Медикам переданы не только специализированные микроавтобусы, но и легковые автомобили для терапевтов, а также полноприводные машины повышенной проходимости.

Всего в Брянской области функционирует 130 бригад скорой медицинской помощи: 15 врачебных и 115 фельдшерских.