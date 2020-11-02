Екатеринбург, , 16:35 — REGNUM Уральский государственный аграрный университет (Екатеринбург) частично ушёл на дистанционный формат. Об этом сообщили в руководстве вуза местным СМИ.

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Как передаёт портал «Е1», анонимные студенты пожаловались, что учреждение до сих пор не перевело их на онлайн-формат. В вузе уточнили, что учредитель университета — Минсельхоз РФ — согласовал уход на дистант лишь первым курсам УрГАУ и аграрного колледжа.

«Стоит также отметить, что старшие курсы, с третьего по пятый, частично на практике», — добавили в вузе. В учреждении считают, что решение в данной ситуации нужно принимать «поэтапно», в зависимости от ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на дистанционный режим перешёл Уральский государственный педагогический университет.

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