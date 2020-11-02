Москва, , 16:28 — REGNUM В Москве во время рейда на Белорусском вокзале выявлено почти 50 нарушителей масочного режима. Об этом 2 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

"Почти 50 нарушителей масочного режима выявили на Белорусском вокзале», — говорится в информации.

Проверку проводили сотрудники ОАТИ. Они составили 47 административных протоколов. По каждому предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей.

Читайте развитие сюжета: Обманули: москвичам не разблокируют соцкарты для поездки к врачам