Москва, 2 ноября 2020, 16:28 — REGNUM В Москве во время рейда на Белорусском вокзале выявлено почти 50 нарушителей масочного режима. Об этом 2 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.
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"Почти 50 нарушителей масочного режима выявили на Белорусском вокзале», — говорится в информации.
Проверку проводили сотрудники ОАТИ. Они составили 47 административных протоколов. По каждому предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей.
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