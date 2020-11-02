Иваново, , 16:17 — REGNUM В Ивановской области увеличилось число случаев COVID-19 с тяжёлым течением, выросло число пациентов на кислородной поддержке. Об этом на брифинге 2 ноября сообщил глава облздрава Артур Фокин.

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»Рост мы видим каждый день, поэтому вводим новые мощности, в том числе по кислороду. В область поступило 100 кислородных концентратов, которые оперативно сейчас развозят по больницам. На прошлой неделе мы перепрофилировали еще один корпус 4-й городской больницы в Иванове. Но надо понимать, что ресурсы не безграничны. Ещё раз обращаюсь к каждому жителю Ивановской области с просьбой беречь себя и своих близких, использовать средства индивидуальной защиты», — отметил он.

Глава департамента облздравоохранения добавил, что запас кислорода сформирован, он есть во всех больницах, ситуация пока управляема.

«Число пациентов на кислороде растет, на нём не экономим, но напряжение имеется», — добавил он.

По состоянию на 2 ноября 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 11 720 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 119 диагнозов). Об этом на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

В Ивановской области подтверждено 11 720 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 119 случаев за последние сутки. Выздоровели 8388 пациентов, 176 скончались. На данный момент в стационарах региона находятся 1912 человек, в том числе на койках с кислородом — 1146 пациентов, на аппаратах ИВЛ — 46 человек.