Ташкент, , 15:56 — REGNUM В школах Ташкента образование на узбекском языке получают 55,5% первоклассников, сообщили в министерстве народного образования Узбекистана.

В ведомстве отметили, что в 2018 году этот показатель составлял 48%. В министерстве образования добавили, что родители всё чаще хотят отдать ребенка в русскоязычный класс. Однако это негативно сказывается на успеваемости школьника, сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября представитель МИД России Мария Захарова заявила, что число российских учителей, работающих в школах Узбекистана, планируется довести до 1 тыс. человек.

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