Екатеринбург, , 15:53 — REGNUM При подозрении на заражение коронавирусом нужно добиваться компьютерной томографии и сатурации. Об этом в Facebook написал уральский бизнесмен и общественник Алексей Садовский, который уже несколько дней находится в стационаре с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Вывод очень простой, тянуть нельзя. Даже если два дня высокая температура, добивайтесь проверки, сатурация, кровь, КТ», — отметил предприниматель. И добавил, что единственный работающий способ, похоже, через скорую помощь, так как в поликлиниках не направляют в массовом порядке на КТ и сдачу теста на наличие коронавируса. При этом опыт показывает, что поражение 50−60 процентов лёгких можно получить за три-четыре дня при температуре не более 37,5 градуса.

«А с этих уровней выбираться уже не так просто», — добавил Садовский.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов и регионов граждане, подозревающие у себя COVID-19, сталкиваются с проблемами при получении медицинской помощи. В частности, её долгое время добивалась 64-летняя жительница Забайкалья. Когда её всё же госпитализировали, было уже слишком поздно, женщина умерла.

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