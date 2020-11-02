Подгорица, , 15:42 — REGNUM Эпидемиолог института общественного здравоохранения Черногории Саня Меденица в утренней программе TVCG сообщила, что Черногорию ждет в скором времени рост новых случаев коронавируса после массовых собраний людей 31 октября и 1 ноября. В Подгорице в это время люди приходили на церемонию прощания и похорон митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия.

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Он умер от последствий COVID-19 30 октября.

«У нас обязательно будут последствия, так как у нас были последствия всех предыдущих массовых собраний. Я уже много раз говорила, первые уроки эпидемиологии респираторных заболеваний, передаваемых таким образом, первая и основная мера — не ходить в места там, где много людей «, — сказала Меденица.

По ее словам, пока в больницах есть свободные койки, но персонал работает на пределе возможностей.

«У нас около 30 процентов. У нас действительно есть перегрузка системы здравоохранения и персонала, и это продолжается. Мы люди, и у нас есть предел выносливости, и это нужно знать», — отметила Меденица.