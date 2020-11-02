Рязань, , 15:54 — REGNUM Для медиков и волонтёров выделили автомобили из автопарка правительства Рязанской области. На автомобилях врачи будут выезжать к пациентам, а волонтёры — доставлять продукты пожилым подопечным, написал на своей странице в социальной сети 2 ноября губернатор Николай Любимов.

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Глава региона выразил благодарность меценатам, которые в сложный период борьбы с коронавирусной инфекцией помогают обеспечивать медорганизации и добровольцев санитайзерами, средствами индивидуальной защиты, готовят бесплатные обеды, поставляют продукты питания в больницы, перепрофилируют производства на массовый выпуск защитных костюмов и масок. Руководителей 34 предприятий решено наградить знаком губернатора «За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской области». В свою очередь из автопарка регионального правительства выделено 14 автомобилей, на которых врачи будут выезжать на дом к пациентам, а активисты ОНФ планируют доставлять продукты питания пожилым и маломобильным гражданам.

«Друзья, ситуация с коронавирусной инфекцией продолжает осложняться. В этих условиях важно объединить наши усилия, не оставаться равнодушными, бескорыстно помогать тем, кто нуждается», — отметил глава региона.

В Рязанской области работает единый круглосуточный колл-центр для оказания помощи гражданам в покупке и доставке продуктов и медикаментов, психологической и других видов поддержки. С начала пандемии сюда поступило 21 тыс. 913 звонков.