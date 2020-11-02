Ташкент, , 15:38 — REGNUM Власти Узбекистана ввели ограничения для кафе и ресторанов на использование природного газа, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.

В ведомстве уточнили, что в холодные месяцы газом будут снабжать дома, квартиры, школы, дошкольные детские учреждения и больницы. С 1 ноября введены ограничения на использование газа для всех хозяйствующих субъектов.

В министерстве добавили, что все субъекты предпринимательства получали предупреждение об отключении от газа. Бизнесменам предложили принять активные меры для перехода на другие источники энергии.

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