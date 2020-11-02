Москва, , 15:29 — REGNUM Самое запомнившееся событие в октябре 2020 года — пандемия и введение ограничений из-за коронавируса в России и в других странах (31%), приводит 2 ноября данные исследования «Левада-центр».

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Также в октябре российские граждан очень интересовали вооружённые столкновения в Нагорном Карабахе (19%), протесты в Белоруссии (15%) и экологическая катастрофа на Камчатке — массовая гибель морских животных (4%).

Меньше участников опроса волновали акции протеста и предвыборная кампания в США (3%) и отравление Алексея Навального (3%). Не смогли назвать запомнившиеся события в октябре 14%, затруднились дать ответ 15%.

Опрос проведен 22 — 28 октября 2020 года. Опрошен 1601 гражданин РФ старше 18 лет в 50 субъектах РФ. Ста погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, самое запомнившееся событие в сентябре 2020 года — это начало второй волны коронавируса и возобновление масочного режима (19%).

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