Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Жителей Петербурга предупредили об усилении ветра порывами до 15−17 м/с вечером в понедельник 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Как уточнили спасатели, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» с 21:00 и во вторник, 3 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер порывами 15−17 м/с.

Согласно прогнозу погоды, утром и днем 3 ноября ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днём +8…+10 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

На территории Ленинградской области местами ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с.