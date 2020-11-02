Самара, , 15:22 — REGNUM Всероссийская акция «Ночь искусств» в Самаре пройдет в онлайн-режиме. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году это мероприятие, проведение которого запланировано с 3 по 4 ноября, пройдет в онлайн-формате из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Отмечается, что библиотеки, театры и музеи города подготовили для жителей разнообразную культурную программу. Так, 3 ноября в 22:00 часов на YouTube-канале музея Эльдара Рязанова пройдет лекторий, который будет посвящен искусству кино. Самарская публичная библиотека подготовила виртуальные экскурсии, мастер класс по живописи, онлайн-игру на тему искусства и другие мероприятия.

Отмечается, что в музейно-выставочном центре «Самара Космическая» 4 ноября состоится онлайн лекция о космонавтах художниках и мастер класс по созданию макета ракеты своими руками. Центральная городская детская библиотека подготовила видеопутешествие в детскую картинную галерею Самары и другие мероприятия.

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