Москва, , 15:10 — REGNUM Ситуация со взрывом и пожаром в кислородной будке ГКБ №2 Челябинска — это вопрос для руководства Челябинской области. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В остальном это вопрос для руководства региона», — отметил Песков, отвечая на вопрос одного из журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, он также отметил, что в Кремле ознакомлены с ситуацией из сообщений СМИ, кроме того, были доклады по линии ряда ведомств. Напомним, инцидент произошёл 31 октября. Среди людей пострадавших нет, но в стационаре больницы и в девятиэтажке поблизости предстоит сделать ремонт.

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