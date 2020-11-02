Астрахань, 2 ноября 2020, 15:09 — REGNUM На пикеты с требованием ввести режим ЧС в связи с отсутствием в аптеках региона инсулина и расходных материалов для лечения больных диабетом, а также с требованием возобновить выдачу малообеспеченным семьям с детьми молочных каш и смесей вышли жители Астрахани 1 ноября.
Шеин также опубликовал обращение участников пикетов к прокурору Астраханской области Сергею Фросту. В обращении, в частности, сообщается, что малоимущие семьи с детьми вот уже три месяца не могут получить полагающиеся им молочные каши и смеси для детей до трёх лет.
Шеин также приводит сообщения жителей Астраханской области, которые заявляют, что уже несколько месяцев не могут получить лекарства от эпилепсии для ребёнка, проблемы и с получением лекарств для больных онкологией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в целом ряде регионов России возникли перебои с лекарствами, назначаемыми при лечении коронавируса, в частности. антибиотиков и противовирусных препаратов.