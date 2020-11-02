Астрахань, , 15:09 — REGNUM На пикеты с требованием ввести режим ЧС в связи с отсутствием в аптеках региона инсулина и расходных материалов для лечения больных диабетом, а также с требованием возобновить выдачу малообеспеченным семьям с детьми молочных каш и смесей вышли жители Астрахани 1 ноября.

«Ни инсулина, ни тест-полосок, ни расходных материалов к помпам для лечения сахарного диабета, ни молочных смесей и каш для детей нет с середины лета. Минздрав области не проводит закупки. При этом деньги в областном бюджете есть (во всяком случае на это). Нужна серьезная общественная кампания и возбуждение уголовных дел в отношении виновных лиц. Поэтому люди потребовали ввести ЧС для проведения экстренных закупок и обратились напрямую к прокурору области за поддержкой», — написал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»), поддержавший участников пикета.

Шеин также опубликовал обращение участников пикетов к прокурору Астраханской области Сергею Фросту. В обращении, в частности, сообщается, что малоимущие семьи с детьми вот уже три месяца не могут получить полагающиеся им молочные каши и смеси для детей до трёх лет.

«Нас кормят бесконечными завтраками, и только после жалоб и заявлений некоторые из нас что-то могут получить. Ещё хуже дела в сёлах, так как определенный вид молочных смесей можно получить только в аптеках или втридорога через интернет-закупки. Так нельзя. Подобное отношение к детям выходит за пределы всякой порядочности», — говорится в обращении.

Шеин также приводит сообщения жителей Астраханской области, которые заявляют, что уже несколько месяцев не могут получить лекарства от эпилепсии для ребёнка, проблемы и с получением лекарств для больных онкологией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в целом ряде регионов России возникли перебои с лекарствами, назначаемыми при лечении коронавируса, в частности. антибиотиков и противовирусных препаратов.