Курган, , 15:05 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждён 81 новый случай заражения коронавирусом. Из них 35 выявлены в Кургане, сообщает 2 ноября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 79 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 2 ноября выявлено 6091 положительный тест на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 1 ноября от коронавируса излечились 4631 человек, 87 пациентов с COVID-19 скончались.