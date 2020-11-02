Душанбе, , 14:58 — REGNUM Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила поправки к закону «О волонтерской деятельности», которые вводят бесплатный проезд на общественном транспорте для волонтеров, сообщает 2 ноября издание Asia-Plus.

Для проезда в общественном транспорте волонтерам достаточно будет показать лишь свое удостоверение. Согласно документу, волонтерские организации должны заключить с волонтером договор, если последний отдает общественной работе более 20 часов в месяц.

Волонтером может стать юноша или девушка, которым исполнилось 16 лет. Вид и образец удостоверения и книжки волонтера утверждает уполномоченный государственный орган.