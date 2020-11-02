Москва, , 14:48 — REGNUM Наиболее высоким доверием среди эстрадных исполнителей у жителей России пользуются Алла Пугачева, Ольга Бузова и Сергей Шнуров, свидетельствуют результаты исследования ИХ «Ромир».

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Также высокое доверие граждан вызывают такие музыкальные исполнители как Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан и Сергей Лазарев.

Также в топ-10 певцов и певиц, российской эстрады, которых любят и доверяют граждане, вошли Василий Вакуленко (Баста), Лолита Милявская и Егор Крид.

Опрос проведен в октябре 202 года. Опрошены 2400 жителей городов РФ с населением более 100 тыс. человек старше 14 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, жители России назвали золотым голосом российской эстрады среди певиц Полину Гагарину (12%).

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