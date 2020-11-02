Липецк, 2 ноября 2020, 14:42 — REGNUM Липецкая область одной из первых в Центральном федеральном округе защитила проект модернизации первичного звена здравоохранения. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказал глава региона Игорь Артамонов.
В период реализации программы будут построены детская поликлиника в Липецке на 400 посещений, поликлинический корпус Добровской больницы на 250 посещений, детская поликлиника на 75 посещений и женская консультация на 50 посещений в Чаплыгине, 10 отделений общей врачебной практики и 53 модульных фельдшерско-акушерских пункта. Кроме того, предусматривается реконструкция шести и капитальный ремонт 69 объектов первичного звена здравоохранения.
Обновление ждет и медицинское оборудование. Будет закуплено 842 аппарата для проведения ультразвуковых исследований, рентгеновские и эндоскопические аппараты, офтальмологическое, стоматологическое, эндоскопическое, лабораторное и другое оборудование.
Сумма средств федерального и областного бюджетов, запрашиваемых на финансирование программы в 2021—2025 годах, составляет около 5,5 млрд рублей. В структуре финансового обеспечения программы 61% планируется израсходовать на строительство, реконструкцию и капремонты, 35% — на закупку медицинского оборудования, 4% — на автотранспортные средства.