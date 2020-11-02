Екатеринбург, , 14:44 — REGNUM Уральский государственный педагогический университет стал ещё одним свердловским вузом, перешедшим на «дистант». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

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УрГПУ официально уходит на онлайн-режим со 2 ноября 2020 года. Решение приняла ректор вуза Светлана Минюрова, переход согласован с Минпросвещения РФ.

«Студенты будут заниматься дистанционно до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе», — уточнили в университете.

Как сообщало ИА REGNUM, студенты Уральского федерального университета раскритиковали качество дистанционного образования и потребовали снизить стоимость учёбы в таком формате.

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