Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Петербургские семьи были вынуждены сократить свои расходы на 14%. К такому выводу пришли аналитики по результатам оценки трат петербуржцев за второй квартал 2020 года.

Так, с апреля по июнь — сразу после прихода пандемии в Россию — расходы петербургских семей сократились в среднем до 24 тыс. рублей в месяц, что примерно на 14% ниже показателя за второй квартал 2019 года.

Аналитики «Финэкспертизы» уточняют, что расходы российских семей в целом упали до минимальных показателей с 2008 года. Петербург находится на седьмом месте среди регионов РФ по среднему объему расходов в месяц.

«Часть людей сознательно урезала расходы, ощутив важность наличия подушки безопасности. На это, в частности, указывает увеличение сбережений населения. Однако большинству пришлось вынужденно затянуть пояса — позволить себе прежний уровень потребления на текущие доходы люди уже не могли», — цитирует издание «Фонтанка» отчет аудиторов.