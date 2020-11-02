Москва, , 14:31 — REGNUM Предложение Союза потребителей России о компенсации тестирования на коронавирус несет в себе вполне рациональное зерно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Дело в том, что в государственных медицинских учреждениях, где данные тесты делаются бесплатно, действительно большие очереди. А многим в силу профессиональных обязанностей приходится делать подобные тесты в срочном порядке.

Речь идет в первую очередь об учителях и представителях иных профессий, связанных с непосредственным контактированием с людьми. Специалистов этих профессий попросту не допускают до работы без прохождения соответствующих исследований (зачастую включаются еще и требования по проведению компьютерной томографии грудной клетки).

Обращение же в платную клинику — дело весьма затратное, хотя и результат будет достаточно быстрым, что вынуждает многих специалистов идти в коммерческие медицинские учреждения.

Анализ на антитела обойдется в среднем в 2500—2700 руб. (с учетом забора крови). ПЦР-тест — еще столько же. Компьютерная томография, в зависимости от клиники, стоит от 2 до 2,5 тыс. руб.

И, если для столичных жителей, где зарплаты выше средних по стране, итоговая сумма покажется большой, но не фатальной, то, к примеру, для рядового учителя провинциального городка стоимость полного теста на коронавирус будет означать потерю значительной части месячной зарплаты.

При том, что, повторюсь, данное тестирование делается не ради собственной прихоти, а для того, чтобы просто получить доступ к работе. То есть с точки зрения социальной справедливости существующий ныне подход выглядит совсем негуманно. Понятно, что у правительства сейчас и без того туго с деньгами.

Но следует понимать, что компенсация расходов на тестирование на коронавирус не только несет в себе ряд факторов, способных затормозить распространение болезни, но и напрямую влияет на экономическую деятельность в целом ряде отраслей. Так что экономия в этом деле может привести в итоге к куда большим расходам.

Хотелось бы надеяться, что в правительстве это тоже хорошо понимают и инициатива Союза потребителей получит поддержку на самом высоком уровне.

Это один из тех фактов, который не только поможет быстрее победить пандемию коронавируса, но и сохранить деловую активность и потребительский спроса в государстве на приемлемом уровне», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Союз потребителей России предложили возмещать из бюджетных средств расходы гражданам, сделавшим платный тест на коронавирус в частных клиниках.

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