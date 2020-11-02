Грозный, , 14:30 — REGNUM В Чечне в последнюю неделю отмечен прирост новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Если все последние месяцы число ежедневно выявляемых носителей инфекции не превышало 5−8 человек, то в последний день октября этот показатель составил 14 пациентов, а в два первых дня ноября выявлялось по 13 человек в сутки. Такие данные приводит 2 ноября федеральный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Общее число лиц, заразившихся за все время пандемии коронавирусом, составило 2669 человек, вылечились из них 2110 пациентов. Не удалось спасти врачам 48 человек.

Глава минздрава Эльхан Сулейманов, сообщая о статистике по коронавирусу в своем обращении к жителям республики, еще раз призвал усилить соблюдение санитарных правил для недопущения ухудшения ситуации в регионе в связи с наступлением холодов, когда обычно начинает усиливаться распространение любых вирусных инфекций.