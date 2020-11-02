Москва, , 14:35 — REGNUM В России подорожали две модели Skoda на 34 и 27 рублей или на 1,9 — 3,4% по сравнению с прежней стоимостью. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Цены выросли на кроссовер Skoda Karoq, а также на новый лифтбек Rapid. При этом две версии кроссовера Skoda Karoq — Active и Ambition — остались по прежней стоимости. Причем для этих модификаций с октября доступен новый мотор 1.6 MPI мощностью 110 л. с.

Стартовая цена кроссовера Karoq теперь составляет 1 359 000 рублей, а максимальная — 1 863 000 рублей. Таким образом, по сравнению с прежней стоимостью данная модель подорожала на 34 тыс. рублей.

Цены на новый лифтбек Rapid выросли на 27 тыс. рублей. Диапазон цен на эту модель теперь составляет от 819 000 до 1 230 000 рублей.

Напомним, в сентябре 2020 года в России выросли цены на все версии кроссовера Skoda Kodiaq, а также на большую часть комплектаций лифтбека Skoda Superb и универсала Skoda Superb Combi. Тогда эти модели чешской марки подорожали на 16 — 58 тыс. рублей или на 0,7 — 2,8% по сравнению с прежней стоимостью.

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