Роквилл, США, , 14:28 — REGNUM В сети появился новый трейлер масштабной модификации Apotheosis для игры TES V: Skyrim. Об этом 1 ноября сообщило издание PCGamer.

По словам журналистов, разработка этой модификации ведётся уже больше четырёх лет. Сообщается, что в ней геймеры смогут посетить несколько уникальных мрачных миров, вдохновлённых игрой Dark Souls и мангой Berserk.

Напомним, TES V: Skyrim — это популярная ролевая игра от студии Bethesda Softworks. Она вышла в 2011 году и получило множество положительных отзывов как от геймеров, так и от критиков.

