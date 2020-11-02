Новосибирск, , 14:25 — REGNUM Для лечения больных COVID-19 в Новосибирской области перепрофилируют дополнительные клиники. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 ноября в региональном правительстве.

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По данным министра здравоохранения региона Константина Хальзова, ко 2 ноября дополнительно развернуты госпитали на базе Городской больницы № 4 (200 коек) и стационара Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера (100 коек). Также со 2 ноября начал приём пациентов госпиталь на 150 коек на базе Сибирского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства, работающий как распределительный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 ноября в Новосибирской области выявлено 17 662 носителя коронавируса.

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