Тбилиси, , 14:27 — REGNUM Возобновление работы театров и кинотеатров в Грузии из-за роста темпов распространения коронавируса перенесено на более поздний срок. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба министерства образования и науки Грузии.

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»В соответствии с решением межведомственного координационного совета и эпидемиологической ситуацией в стране срок открытия театров и кинотеатров в Грузии, который был назначен на 1 ноября, перенесен на неопределенное время», — говорится в объявлении от министерства.

Сообщается, что решение открыть кинотеатры и театры будет принято, когда в стране спадут темпы распространения коронавируса. Заведениям культуры разрешается проводить мероприятия на открытом воздухе с участием до 200 человек. Разрешено проводить в помещениях репетиции и снимать фильмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии по данным на 2 ноября выявили 42 579 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1852 случая — в течение последних суток.

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