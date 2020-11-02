Москва, 2 ноября 2020, 14:24 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Москве остаётся напряжённой, сообщил 2 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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«Хотел бы отметить, что ситуация с коронавирусом действительно остается на сегодняшний день напряженной», — сказал глава Минздрава на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Министр напомнил статистику новых случаев — 15−18 тыс. выявленных носителей ежедневно.