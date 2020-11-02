Варшава, , 14:14 — REGNUM Группа энтузиастов выпустила модификацию для игры The Witcher 2, посвящённую свадьбе Геральта и Йеннифер. Об этом 1 ноября сообщил портал PCGamesN.

В модификации «Ведьмак: Прощание с Белым Волком» геймерам предстоит пройти несколько заданий, которые завершат романтическую линию Геральта и Йеннифер. В конце сюжета герои поженятся, а их свадьбу посетят все персонажи игры.

Напомним, The Witcher 2 — это ролевая игра, разработанная польской студией CD Projekt RED в 2011 году. Она выходила с подзаголовком «Убийцы королей».

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