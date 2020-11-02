Красногорск, , 14:26 — REGNUM В Подмосковье фиксируются случаи пропажи тестов на коронавирус. Об одном из таких инцидентов сообщила губернатору Московской области Андрею Воробьёву на онлайн-совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, 19 октября у жителя подмосковных Химок взяли тест на коронавирус. Однако ответ ему не пришёл до сих пор — анализы гражданина были потеряны.

«То, что тест потеряли — такое бывает. Нужно взять новый», — прокомментировал инцидент Воробьёв.

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