Брегансон, Франция, , 14:09 — REGNUM Студия Triskell Interactive занимается разработкой ремейка стратегической игры Pharaon. Об этом 1 ноября сообщил портал PCGamesN.

Релиз Pharaon: A New Era ожидается в 2021 году. По словам разработчиков, в ремейке геймеров ожидает около 100 часов контента.

Напомним, Pharaon — это градостроительный симулятор, разработанный студией Impressions Games. Его релиз состоялся в 1999 году.

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