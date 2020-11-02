Москва, , 13:56 — REGNUM В Москве началась стабилизация ситуации с коронавирусом, сообщил 2 ноября мэр Москвы Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве России.

Коронавирус в Москве Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Вторую неделю мы видим относительную стабилизацию ситуации», — сказал мэр.

По его словам, это следует из основных показателей, по которым отслеживают ситуацию.

Мэр отметил, что у городских властей «это вызывает осторожный оптимизм», однако в целом обстановка остаётся напряжённой.