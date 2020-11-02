Чебоксары, , 13:50 — REGNUM В Чувашии из-за суточного прироста выявляемых случаев заражения коронавирусом ужесточают противоэпидемиологические меры. В частности, возвращается режим самоизоляции для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями. Соответствующие изменения в указ «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики» внёс глава региона Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Согласно новой редакции указа, вносится ряд ограничений в рамках борьбы с коронавирусом, которые вступают в действие 2 ноября.

«Обязать граждан с высоким риском тяжелого заболевания (лиц в возрасте старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь — лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки соблюдать режим самоизоляции», — отмечается, в частности, в документе.

Исключение составляют случаи обращения за медицинской помощью, выгула собак, прогулок и занятий физкультурой, приобретения продуктов питания и лекарство, поездки к месту (от места) работы, а также следования в судебные, правоохранительные и иные государственные органы при наличии соответствующего вызова.

«Режим самоизоляции не применяется к руководителям и работникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения», — уточняется в документе.

Также запрещено проведение ночных мероприятий в организациях общепита и развлекательных заведениях. Кроме того, маску нужно носить в магазинах, общественном транспорте, на парковках и в лифтах.

По данным минздрава Чувашии, суточный темп прироста заболевших коронавирусом по России — 1,1%, в Чувашии — 0,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в выявлено 60 носителей коронавируса, всего с начала пандемии подтверждено 10 016 случаев заражения. Выздоровел 8541 пациент, или 85,3%. В настоящее время продолжают лечение 1323 пациента с коронавирусом. Умерли 152 пациента с COVID-19.

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