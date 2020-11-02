Москва, , 13:49 — REGNUM В Москве осенью сложилась тревожная ситуация по росту COVID-19, заявил 2 ноября мэр Москвы Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

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"В сентябре-октябре в Москве сложилась крайне тревожная ситуация по росту ковида. Мы фиксировали приросты, которые за неделю давали 80, 60, 40%», — сказал он.

По словам мэра, в этих условиях нужны меры реагирования на распространяющуюся инфекцию.