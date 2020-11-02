Орел, , 13:47 — REGNUM Губернатор Орловской области Андрей Клычков вылечился после заражения коронавирусом. Об этом он сам 1 ноября сообщил на своей странице в соцсети.

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«Первый день, когда я получил статус выздоровевшего от коронавирусной инфекции. Спасибо тем, кто в это время, в последние три недели, меня поддерживал. И я желаю выздоровления тем, кто, к сожалению, сейчас болеет», — написал Клычков.

Клычков сообщил, что уже вернулся к работе. Как сообщало ИА REGNUM, о заражении коронавирусом губернатора Орловской области Андрея Клычкова стало известно 12 октября. После этого он ушёл на дистанционный режим работы.