Белгород, , 13:49 — REGNUM 109 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области 2 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на 10 меньше, чем было зарегистрировано за предыдущие сутки. Выписано 57 пациентов.

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В стационарах лечебных учреждений находятся 565 человек, в том числе 65 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении находятся 1643 человека.

Общее количество выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 11 тыс. 802. Выздоровели 9517 человек.