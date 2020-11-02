Потакет, 2 ноября 2020, 13:45 — REGNUM Компания Hasbro работает над телесериалом по мотивам настольно ролевой игры Dungeons & Dragons. Об этом 2 ноября сообщает «Мир Фантастики».
Исполнительный директор Брайан Годнер заявил, что производство сериала находится на раннем этапе. По его словам, многие стриминг-платформы и телекомпании заинтересованы в подобном проекте.
Напомним, Dungeons & Dragons — это самая популярная настольная ролевая игра в мире. Она была впервые издана в 1974 году.
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