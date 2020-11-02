Москва, , 13:42 — REGNUM Уголовное дело о громких отравлениях в Москве, произошедших в 2019 году, расследовано и передано в суд с утвержденным обвинительным приговором. Фигурантом дела является житель Кабардино-Балкарии, который, втираясь в доверие к гражданам, предлагал им выпить напитки, в которые заранее подсыпал лекарственные средства, под воздействием чего пострадавшие теряли сознание, а злоумышленник обворовывал их.

В настоящее время обвиняемый — 28-летний Мурат Сабанов — находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, краже с банковского счета, похищении паспорта и мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В деле фигурируют эпизоды с 30 пострадавшими от действий Сабанова, пяти из которых причинен тяжкий вред здоровью. Общая сумма похищенного имущества превышает 1 млн рублей.

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