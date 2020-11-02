Уфа, , 13:39 — REGNUM Один пациент с COVID-19 скончался за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, жительница Альшеевского района 1951 года рождения страдала острым тромбозом бедренной и подвздошной артерий правой нижней конечности, а также атеросклерозом. Всего в Башкирии скончались 55 пациентов с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе за сутки было выявлено 93 случая заражения коронавирусом. Всего было выявлено 10 956 случаев заражения этой инфекцией, при этом справились с ней 9886 человек, включая девять человек в минувшие 24 часа.

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