Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Авторы Black Mesa выпустили бета-версию расширенного издания своей игры. Об этом 2 ноября сообщает «Игромания».

Разработчики внесли в проект множество нововведений: улучшили поддержку мастерской Steam, добавили новые языки для субтитров, а также значительно изменили уровни Power Up и On A Rail. Дата полноценного релиза Definitive Edition пока не сообщается.

Напомним, Black Mesa — это ремейк игры Half-Life. Его разработкой занималась команда энтузиастов под названием Crowbar Collective.

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