Лондон, 2 ноября 2020, 13:35 — REGNUM Иск американского актера Джонни Деппа к британскому таблоиду the Sun о клевете не был поддержан Верховным судом Великобритании, сообщает 2 ноября американское агентство Associated Press.
Согласно решению, Депп не смог добиться от суда признания того, что сделанные изданием заявления о том, что он якобы избивал свою жену, были клеветой.
По словам верховного судьи Эндрю Никола, ответчик по делу Деппа News Group Newspapers, в который входит таблоид the Sun, смог доказать, что опубликованные им заявления, по сущности, соответствуют действительности.
Напомним, в 2018 году актер подал в суд на издательство News Group Newspapers и колумниста Дэна Вуттона за статью, в которой Депп был назван «мужем-садистом». В общей сложности Депп хотел отсудить у британских журналистов £200 тыс.