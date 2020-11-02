Лондон, , 13:35 — REGNUM Иск американского актера Джонни Деппа к британскому таблоиду the Sun о клевете не был поддержан Верховным судом Великобритании, сообщает 2 ноября американское агентство Associated Press.

Согласно решению, Депп не смог добиться от суда признания того, что сделанные изданием заявления о том, что он якобы избивал свою жену, были клеветой.

По словам верховного судьи Эндрю Никола, ответчик по делу Деппа News Group Newspapers, в который входит таблоид the Sun, смог доказать, что опубликованные им заявления, по сущности, соответствуют действительности.

«Я заключаю, что сторона защиты сумела продемонстрировать правдивость слов, которые она публиковала», — привела слова судьи русская служба BBC.

«Таким образом, этот иск отвергается», — добавил судья.

Напомним, в 2018 году актер подал в суд на издательство News Group Newspapers и колумниста Дэна Вуттона за статью, в которой Депп был назван «мужем-садистом». В общей сложности Депп хотел отсудить у британских журналистов £200 тыс.