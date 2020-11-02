Москва, , 13:32 — REGNUM Московские точки фастфуд-сети «Макдоналдс» перейдут на систему чек-инов. Об этом говорится в заявлении компании.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

"Компания присоединяется к программе чекинов правительства Москвы, целью которой является борьба с распространением коронавируса с помощью информирования о потенциальных контактах с заболевшими COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий шаг будет принят в течение недели поэтапно во всех 189 точках питания, в том числе и в ресторанах, находящихся на территориях торговых центров.

Для входа в помещение ресторана нужно будет указать лишь номер телефона — никакой другой информации не потребуется. В компании подчеркнули, что все данные будут храниться на территории Российской Федерации в защищенном городском ЦОДе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 19 октября в московских ночных клубах уже действует система чек-инов. Для того, чтобы попасть в такое заведение с 00:00 до 06:00, посетитель должен зарегистрировать номер телефона. На входе нужно будет сканировать QR-код или отправлять СМС на специальный номер 7377. Таким способом власти пытаются выявить цепочки распространения коронавируса: в случае последующего выявления коронавируса у кого-то из посетителей можно будет оповестить через СМС всех присутствовавших в заведении людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти ПЦР-тест на COVID-19.

Читайте развитие сюжета: В Башкирии за сутки скончался один пациент с COVID-19