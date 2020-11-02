Москва, , 13:45 — REGNUM Заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что ситуация с нехваткой лекарств в регионах является недопустимой, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили своё мнение 2 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Три недели назад упаковка парацетамола стоила 27 рублей. На днях купила эти же таблетки этого же производителя, но уже за 74 рубля», — пишет Лариса М.

Ряд пользователей сообщили о том, что наблюдают такую ситуацию не только в регионах страны, но и в столице. По их словам, на запросы о лекарствах они получают ответ, что всё имеется, но получить товар на руки покупатели не могут.

«Очень интересно рассказывают, я когда искал лекарство по всей Москве — все аптеки обзванивал. Нету. Написал письмо в министерство. Ответ — мы ничего не знаем — у нас все в порядке. А теперь они говорят, что ситуация недопустима», — написал пользователь Афоня.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что виной всему стали QR-коды, которыми аптеки должны маркировать лекарственные товары и только после этого отпускать их покупателям. По их мнению, с новой технологией произошёл какой-то бардак и поэтому, хоть лекарства и есть, но продать их аптеки не могу.

«С этими новыми QR кодами даже градусников нету в Москве я уже молчу про лекарства типа Арбидола! Уже третью неделю аптеки не могут получить партии паллетов! А старые остатки они реализовать не могут. И получается вроде в аптеке лекарства есть, а купить нельзя, потому что QR кодов на них нет, а новые никак принять не могут, не настроено новое программное обеспечение и просканировать всё на складах для отправки в аптеки не успевают», — пишет Татьяна М.

Отдельные пользователи отметили, что не только не могут купить лекарства, но они также наблюдают радикальный рост цен на товары. По их мнению, в стране наблюдается экономический кризис, результатом которого является рост цен.

«Ингаверин стоил до всей этой фигни 450 рублей, сейчас 700−1000, смотря какая аптека. Это уму непостижимо! Сахар был 25, а сейчас 45−50. Яйца 45 стоили, а теперь дешевле 60 не найдёшь. Вот это стабильность, вот это прорыв! И чем дальше, тем хуже», — поделилась Олеся А.

Напомним, 2 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что ситуация с нехваткой лекарств в регионах является недопустимой.