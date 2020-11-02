Москва, , 13:31 — REGNUM В России выплаты на первого и второго ребенка получают 1,3 млн семей. Об этом 2 ноября сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Сегодня примерно 1,3 млн российских семей получают выплату на первого и на второго ребенка. Это практически 80% всех семей, которые воспитывают их», — сказала она на форуме «Сообщество».

Она добавила, что выплаты на детей, которые были введены во время пандемии, завершаются, всего было охвачено практически 28 млн детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что некоторые из мер, введённых в период эпидемии коронавируса, носят долгосрочный характер и потому должны быть отражены в проекте федерального бюджета на 2021 и два последующих года.

Также отметим, что в начале октября председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении средств для выплат на детей от трех до семи лет.

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