Киркленд, США, , 13:31 — REGNUM Тестирование PC-версии игры Halo 4 продлили до 6 ноября 2020 года. Об этом 2 ноября сообщает «Игромания».

Напомним, доступ к тестированию получили участники программы Halo Insider. Ожидается, что полноценный релиз игры состоится до конца 2020 года.

Стоит отметить, что Halo 4 ранее уже выходила на консолях Xbox 360 и Xbox One. Однако для PC-игроков это будет её первый релиз.

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