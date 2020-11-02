Белгород, , 13:22 — REGNUM Ещё один ковид-госпиталь открылся в Белгородской области. На базе Красногвардейской центральной районной больницы будут проходить лечение пациенты, у которых заболевание протекает в лёгкой форме, сообщила 2 ноября на оперативном заседании правительства региона заместитель губернатора области Наталия Зубарева.

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Новая площадка для пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус начала свою работу 1 ноября. Таким образом, в Белгородской области сейчас функционируют 11 ковидных госпиталей, коечный фонд составляет 2757 мест, степень загрузки — 83%.

«В регионе в течение этой недели межведомственная рабочая группа, сформированная из сотрудников Ростехнадзора, управления государственного строительного надзора, департаментов строительства и транспорта, здравоохранения и социальной защиты населения, проверит газификаторы и всё кислородное оборудование на ковидных площадках», — уточнили в пресс-службе правительства.

По данным властей, уровень заболеваемости в Белгородской области 761,8 случая на 100 тысяч населения.