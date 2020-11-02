Москва, , 13:20 — REGNUM В Кремле не считают необходимым продолжать дискуссию вокруг спора главы Чечни Рамзана Кадырова и лидера ЛДПР Владимира Жириноского. Об этом 2 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нами было сказано все, что нужно по этому вопросу», — сказал представитель Кремля. Дискуссия возникла в контексте убийства во Франции учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Кадыров осудил убийство, а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил демонстрацию таких карикатур. Владимира Жириноского заявил, что Кадыров не должен вмешиваться в подобные вопросы. В ответ глава Чечни призвал лидера ЛДПР извиниться.

ЛДПР продолжила дискуссию на эту тему. В частности, партия поддержала заявление Верховного муфтия России Талгата Таджуддина, который призвал мусульман не воспринимать близко к сердцу карикатуры на религиозную тематику.

В ЛДПР считают, что комментарии на подобные темы должен давать Верховный муфтий, а сама позиция должна быть тихой и спокойной.

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