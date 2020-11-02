Челябинск, , 13:18 — REGNUM Жильцы пострадавшего в Челябинске из-за взрыва и пожара на кислородной станции дома получили разрешение вернуться в свои квартиры. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Добро было дано ещё 1 ноября. Часть граждан уже тогда вернулись в квартиры. Впрочем, не все жильцы пока имеют такую возможность. Особо пострадавшим жилым помещениям необходим капитальный ремонт.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар и взрыв произошли 31 октября. Пострадали стационар ГКБ №2 и девятиэтажка. Среди людей погибших и пострадавших нет.